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محيي إسماعيل: تسليط السوشيال ميديا الضوء على أعمالي "رزق من الله"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:00 م
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محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
هدى عبدالرازق
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أعرب الفنان محيي إسماعيل، عن رغبته في تقديم أدوار كوميدية الفترة المقبلة، واصفا نفسه بـ "كوميديان المرحلة"، موجها دعوة إلى صناع السينما، قائلا: "عايز أمثل كوميدي".

وأشار "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه عندما سئل الفنان سمير غانم عن الفنان الذي يضحكه، كان رده: "محيي إسماعيل هو من يضحكني فقط"، مؤكدا أن سياسته ورؤيته لاختيار أعماله لم تتغير منذ بدايته.

واعتبر أن تسليط الضوء عليه من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، أنه رزقا من الله له، حيث أنه أضاء مسيرته الفنية وعمرها 40 عامًا، مضيفا أن قبول الناس له، والنجاحات التي يحققها نوع من المكافأة من الله له، معلقا: "أؤمن أن بعض الابتلاء تعويض".
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