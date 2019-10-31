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حساب المواطن يعلن تفاصيل هامة بشأن عقد إيجار السكن

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:55 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أكد برنامج حساب المواطن على أهمية إرفاق عقد إيجار السكن مع مستندات التقديم، حيث استفسر مسفيد من حساب المواطن هذه الأمر، قائلًا: "السلام عليكم أنا مسجل و عمري 21 و نوع السكن ايجار و حالة السكن مستقل عن الأسرة لكن ما اقدر ارفع عقد الإيجار الموحد هل أستطيع رفعه قبل موعد الأهلية لأني محتاجها و ما اقدر انتظر".

ورد حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" عاى موقع تويتر قائلًا: "اهلاً بك، في حال تم إرفاق عقد الإيجار، لابد من إرفاق عقد الايجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان ولابد ان تتم الموافقة على المستند حتى تتم دراسة اهليتك".


ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن السعودي يوفّر صفحة "خدمة المستفيدين" على تويتر، وذلك للرد على جميع استفسارات المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتعمل الصفحة من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة على مدار الأسبوع، كما يوفّر حساب المواطن أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم هاتف 19912.
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