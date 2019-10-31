حساب المواطن يعلن تفاصيل هامة بشأن عقد إيجار السكن

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية إرفاق عقد إيجار السكن مع مستندات التقديم، حيث استفسر مسفيد من حساب المواطن هذه الأمر، قائلًا: "السلام عليكم أنا مسجل و عمري 21 و نوع السكن ايجار و حالة السكن مستقل عن الأسرة لكن ما اقدر ارفع عقد الإيجار الموحد هل أستطيع رفعه قبل موعد الأهلية لأني محتاجها و ما اقدر انتظر".





ورد حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" عاى موقع تويتر قائلًا: "اهلاً بك، في حال تم إرفاق عقد الإيجار، لابد من إرفاق عقد الايجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان ولابد ان تتم الموافقة على المستند حتى تتم دراسة اهليتك".







