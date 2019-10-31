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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:49 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 31/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || إيران تضغط علي قطر


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد عزاري جهرومي، إن بلاده تعرض على قطر فرصة لتوظيف شركات من الجمهورية الإسلامية للعمل مع الإمارة الصغيرة في الخليج العربي استعدادًا لكأس العالم 2022، وفقًا لتقرير صادر عن أى أل أن أيه.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || عودة الجيش الأمريكي إلى سوريا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
عادت القوات العسكرية الأمريكية إلى شرق سوريا بعد أسابيع من أمر الرئيس ترامب بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتهم فيه أكبر زعيم كردي لميليشيا تدعمها الولايات المتحدة تركيا "بمواصلة حربها" ضد الأكراد في سوريا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الإمارات تؤكد استمرارها في دعم التحالف العربي



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، عن تجديد دعمها للتحالف العربي في اليمن، وذلك في أعقاب رحيل قواتها من عدن.




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قطر زعيم كردي الجيش الأمريكي الإمارات إيران أخر الأخبار العاجلة

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