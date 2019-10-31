أمن قنا يكثف جهوده للثأر بعد استشهاد رئيس مباحث قوص

تشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، منذ قليل.





وأمرت الأجهزة الأمنية بعمل تشكيلات أمنية لرصد تحركات المطلوبين أمنيًا، والمتهمين في واقعة استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوب محافظة قنا، خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.





وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا، يفيد استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بعد إصابته بطلقات نارية، في حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط.



