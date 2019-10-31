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شاهد.. شرطة نيويورك تقتحم المترو من أجل 2.75 دولار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:45 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اقتحام ضباط من شرطة نيويورك عربة مترو الأنفاق، من أجل القبض على مواطن لم يدفع ثمن تذكرة المترو التي يبلغ ثمنها 2.75 دولار.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، حجم العنف الذي تعامل به الضباط مع المواطن، حيث أنه أشهر بعضهم سلاحه، وعرضوا حياة عشرات الركاب للخطر، من أجل إخراج الراكب من العربة، في الوقت الذي لم يبد فيه المخالف أي مقاومة، أو رغبة في الهروب.

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