جمال يوسف: الإرهابيون يستخدمون سوريا كمخلب قط في المنطقة لتحقيق أهداف سياسية (فيديو)

قال الدكتور جمال يوسف، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه يوجد حرب شبه أهلية في سوريا منذ 8 سنوات، متورط بها قوى أجنبية، سواء الولايات المتحدة، أو روسيا، أو تركيا، أو إيران.



وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم الخميس، أن الإهابيين يستخدمون سوريا كمخلب قط في المنطقة لتحقيق أهداف سياسية.



وعلق على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت مقولة ده ابني إللي مربياه وأنا أولى بقتله، لما عرفت إن حد تاني ممكن يقتله".



وأشار إلى أن تركيا تريد أن تستخدم الموقف في سوريا وفي المنطقة لتحقيق مصالح بقدر الإمكان.

