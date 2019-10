بيونسيه تستعد لتصوير فيديو موسيقي جديد

اختارت النجمة الأمريكية، البالغة من العمر 38 عامًا، أماكن التصوير بعدة مواقع في كاتفورد وتايمميد، وقد شوهد أعضاء فريقها بالقرب من السجن المحلي Thameside يوم الخميس.



دعا فريق الممثلين في أغنيى بيونسيه الجديدة "أناس من السود ومن مختلف الثقافات والقوميات والأعراق والأجناس والأعمار"، وكلهم من ذوي الخلفيات في لندن للمشاركة معهم في التصوير.



وقال مصدر لـ MailOnline "أرادت بيونسيه أن يمثل هذا الفيديو حقًا جوهر الأغنية، قد تشير إلى نعومي كامبل ولوبيتا نيونغو في الاغنية، لكنها كانت حريصة على الدفع بالناس العاديين إلى الأمام ورواية قصصهم".



كان مطلوبًا أيضًا من الممثلين والراقصين المدربين، التركيز هو على عرض مجموعة متنوعة من أشكال الجسم والأعمار، من عمر لا يتجاوز ستة أشهر إلى كبار السن. وأضاف "لقد بدأ التصوير اليوم في لندن، لكن بيونسيه ستحضر فقط مع الفيلم المسجل في أمريكا".



يقوم جين نكيرو، من بيكهام، بإخراج الفيديو بعد أن عمل سابقًا مع بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي، 49 عامًا، على أغنية القرود **.



كانت أصدرت المطربة الأمريكية قد أصدرت أغنية "Spirit"، من ألبوم "The Lion King: The Gift، تكريما لدورها في فيلم "The Lion King"، التي جسدت فيه صوتيا شخصية Nala في أعقاب العرض الأول له في نسخة ديزني الانيميشن الجديدة



شكرت لوبيتا نيونغو، 36 سنة، الفائزة بجائزة الأوسكار، باي على ظهور اسمها في الاغنية، بينما تمت الإشارة إلى عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، 49 عامًا.



تستعد نجمة البوب العالمية بيونسيه بتصوير فيديو موسيقي جديد لها في عدد من مدن جنوب لندن بعنوان Brown Skin Girl، بحسب ما كشفه موقع MailOnline.