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داعش يؤكد وفاة البغدادي ويعين قائدًا جديدًا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:38 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أكّد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اليوم الخميس مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وأعلن أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائداً جديداً للمنظمة الجهادية.

وقد أعلن الناطق الرسمي باسم داعش حمزة القريشي، عن ذلك في بيان صوتي وزعته الذراع الإعلامية للمجموعة " الفرقان"، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت المجموعة أيضًا مقتل المتحدث السابق باسمهم أبو حسن المهاجر، في عملية منفصلة.

وقال قريشي في بيان يشير إلى البغدادي "نحزن عليك ... قائد المؤمنين".

فقد قتل البغدادي، أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم، يوم السبت في غارة أمريكية على مجمع بالقرب من قرية باريشا في شمال غرب سوريا.

وفي هذه الأثناء، قُتل المهاجر وهو شخصية يُعتبر خليفة محتملاً لزعيم داعش المقتول، يوم الأحد في غارة مشتركة شنتها القوات الديمقراطية السورية التي تقودها الأكراد والقوات الأمريكية في محافظة جارابلس التي تسيطر عليها تركيا.

داعش.. الذي كان يسيطر على منطقة شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا، قد هُزم إلى حد كبير من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بقيادة القوات الكردية.

كما أن، هناك حالة من عدم اليقين تحيط بمصير عشرات الآلاف من مقاتلي داعش المشتبه بهم وعائلاتهم المحتجزين في المخيمات السورية في أعقاب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من الحدود التركية السورية الشهر الماضي.

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الكلمات المفتاحية

داعش البغدادى

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