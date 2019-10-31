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مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:37 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسن شحاتة
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كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن صدمة مدوية لجماهير الفريق، بشأن رحيل المدافع الدولي محمود علاء، خلال الفترة المقبلة.

وذكر أمير مرتضى في تصريحاته التلفزيونية، أن الزمالك تلقى عرضًا شفويًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، من أجل الحصول على خدمات محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة القلعة البيضاء.

وبررأمير مرتضى رفض بيع محمود علاء في الميركاتو الصيفي الماضي، بأنه يعود إلى عدم وجود بديل للاعب في هذا التوقيت، إلى جانب ضغط المباريات، مؤكدًا على أنه لابد من وجود بديل من أجل التفريط في خدمات أي لاعب داخل الفريق.

ووجه أمير مرتضى رسالة لجماهير الفارس الأبيض قائلاً: "مشجعي الزمالك عليهم أن يدرك أننا قد نبيع أي لاعب من نجوم الفريق كل موسم، على الرغم من درايتنا الكاملة  برغبة الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي.

وتابع أمير مرتضى حديثه قائلاً: عليهم أن يدركوا أننا لا نرغب في رحيل نجوم الفريق أيضًا، ولكن اللاعبون يتلقوا عروضًا مغرية، وهو ما يدفعنا للتفكير في بيعهم، بسبب عدم قدرتنا على دفع قيمة راتب للاعب موازيه لتلك العروض".

واختتم: "بايرن ميونيخ فعل نفس الشئ الذي نرغب بتطبيقه، عندما رفض البافاري تفعيل بند شراء الدولي الكولومبي جاميس رودريجيز من ريال مدريد بسبب راتبه الكبير".
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محمود علاء الزمالك أخبار الزمالك

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