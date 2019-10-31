بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراةالأهلي والاتحاد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش الأهلي FAST NOW

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد أونلاين NOW

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والاتحاد، في قمة مباريات الجولة، نظرًا للمنافسة الشرسة التاريخية بينهما في ديربي جدة كورة لايف KORALIVE.





بث مباشر بين ماتش بث مباشر الأهلي والاتحاد اليوم bein match

لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي والاتحاد Alahli vs Al Ittihad live stream، حيث يتسلح صالح المحمدي، المدير الفني للراقي، بالقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الدولي الجزائري البلايلي، وتفاريس، والمهاجم السوري عمر السومة، إلى جانب البسالة الدفاعية التي يمتلكها المولد.





بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد

كورة جول Alahli KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد الاتحاد، المقرر انطلاقها في تمام السابعة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش.





بث مباشر الأهلي ضد الاتحاد كورة لايف KORA LIVE

الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Alahli، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما.





بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد كول كورة COOLKORA

يسعى الاتحاد بقيادة مدربه لويس سييرا، لحسم ديربي جدة لصالحه، للهروب من دوامة الهبوط التي سقط فيها الفريق سريعًا Alahli vs Al Ittihad ONLINE.





الأسطورة livehd7 بث مباشر تشكيل الفريقين لمباراة الديربي





جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعيد المولد - محمد عبده خبراني - عبدالباسط هندي - لوكاس ليما

خط الوسط: جوزيف دي سوزا - ألفيس ساريتش

خط الوسط الهجومي: عبدالفتاح عسيري - دجانيني تافاريس - يوسف البلايلي

خط الهجوم: عمر السومة.





بينما بدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: دا كوستا - حمدان الشهراني - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبد الله المالكي - خالد السميري

خط الهجوم: إيمليانو فيشيو - رومارينيو - بيرجوفيتش.