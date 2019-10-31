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المحلة يهزم الحمام في لقاء مثير بهدف نظيف

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:52 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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فاز فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد علي نظيره الحمام الذي يقوده احمد فكري فنيا، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني والتي أقيمت علي ملعب غزل المحلة الرئيسي عصر اليوم.


سجل هدف اللقاء الوحيد لغزل المحلة، اللاعب محمد حمدان في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، من خطأ كبير لحارس الحمام.

يرتفع رصيد المحلة النقطة ل 4 نقاط في المركز الرابع، ويتجمد رصيد الحمام في المركز الثامن برصيد نقطة وحيدة.

وكان المحلة قد تعادل بالجولة الاولي مع مالية كفر الزيات سلبيا، ومثله تعادل الحمام مع المنصورة في أفتتاح الدوري.
ترتيب المجموعة
1- دكرنس 6 نقاط
2- الرجاء 4 نقاط
3- دمنهور 4 نقاط
4- غزل المحلة 4 نقاط
5- فاركو 4 نقاط
6- أبو قير للأسمدة نقطتين
7- المنصورة نقطتين
8- الحمام نقطة وحيدة
9- بيلا نقطة وحيدة
10- بلدية المحلة نقطة وحيدة
11- الأوليمبي نقطة وحيدة
12- المالية كفر الزيات نقطة وحيدة
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