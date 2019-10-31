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NOW شووت: مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الاهلي beIN LIVE السومة PLUS

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:48 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار البث المباشر لمباراة فريق أهلي جدة ضد فريق الاتحاد والتي ستقام اليوم الخميس 31 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين KOORA STAR، وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين في ديربي جدة من أجل تحقيق الثلاث نقاط في بطولة دورر كأس الأمير محمد بن سلمان YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وستقام المباراة بين فريقي الأهلي واتحاد جدة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA LIVE وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب YALA KOORA، وتُذاع المباراة ديربي جدة عبر قناة السعودية الرياضية والتي تبث جميع مباريات الدوري السعودي خلال هذا الموسم KOORA ONLINE.

كورة أونلاين ويدخل فريق الاتحاد تلك المباراة من أجل تحسين مركزه في جدول الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة KOORA ONLINE حيث يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب جدول البطولة برصيد 9 نقاط YALA SHOOOT PLUS بينما يحل فريق الأهلي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة مع مدربه الجديد كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك GOAL ARAB.

يلا كورة بينما يسعى النادي الأهلي لتحقيق انتصاره الأول مع جروس بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام فريق الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد COOL KOORA، حيث ستكون تلك المباراة مصيرية بالنسبة للمدرب السويسري مع جماهير الفريق الأهلاوي خاصة وأنها في ديربي جدة وهو ديربي يعد من أقدم المباريات في السعودية خلال المواسم الماضية YALA LIVE.
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