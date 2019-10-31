ريال مدريد يفاجئ جماهيره بصفقة غير متوقعة

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في المنافسة لضم واحد من نجوم نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





زياش على ردار ريال مدريد

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس خلال انتقالات يناير القادمة.





زيدان يطلب ضم زياش لهذا السبب

وأكدت الشبكة أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد هو من طالب إدارة النادي بسرعة التعاقد مع زياش في الشتاء.









كما أشارت الشبكة إلى أن زيدان طلب التعاقد مع زياش بسبب الأداء السئ الذي يقدمه الثنائي فرانشيسكو إيسكو وخاميس رودريجيز لاعبا الفريق.









قيمة تعاقد ريال مدريد مع زياش

كما ذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 30 مليون يورو للتعاقد مع حكيم زياش في الشتاء القادم.









منافسة شرية تنتظر ريال مدريد

وينتظر نادي ريال مدريد منافسة شرسة للتعاقد مع زياش حيث ترغب العديد من الأندية في ضمه أبرزها نادي بايرن ميونخ الألماني.









مشاركات زياش مع أياكس هذا الموسم

وقد شارك حكيم زياش في 18 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.



