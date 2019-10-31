المنتخب الوطني للجامعات فوز الثاني ببطولة التسامح العربية

حقق المنتخب الوطني للجامعات الفوز الثاني له في بطولة التسامح العربية للجامعات المقامة في أبو ظبي، علي حساب نظيره الجزائري بنتيجة ٧/٤ .





أحرز الأهداف:

- الهدف الأول: الشوط الأول: عمر محمد كمال (الدقيقة ١٠ )

- الهدف الثاني: الشوط الأول: عمر محمد كمال( الدقيقة ١٣ )

- الهدف الثالث: الشوط الثاني: مدافع المنتخب الجزائري في نفسه( الدقيقة ٢ )

- الهدف الرابع: الشوط الثاني: عمر محمد كمال ( الدقيقة ١٢ )

- الهدف الخامس: الشوط الثاني: عمر محمد كمال ( الدقيقة ١٥ )

- الهدف السادس: الشوط الثاني: محمد أشرف ( الدقيقة ١٩ )

- الهدف السابع: الشوط الثاني: محمد أشرف ( الدقيقة ٢٠ )





بذلك يصبح منتخب مصر أول المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط، و كان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراته الأولي علي منتخب السعودية بنتيجة ٤/١ .



