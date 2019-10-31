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المنتخب الوطني للجامعات فوز الثاني ببطولة التسامح العربية
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:40 م
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آية حمروشي
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حقق المنتخب الوطني للجامعات الفوز الثاني له في بطولة التسامح العربية للجامعات المقامة في أبو ظبي، علي حساب نظيره الجزائري بنتيجة ٧/٤ .
أحرز الأهداف:
- الهدف الأول: الشوط الأول: عمر محمد كمال (الدقيقة ١٠ )
- الهدف الثاني: الشوط الأول: عمر محمد كمال( الدقيقة ١٣ )
- الهدف الثالث: الشوط الثاني: مدافع المنتخب الجزائري في نفسه( الدقيقة ٢ )
- الهدف الرابع: الشوط الثاني: عمر محمد كمال ( الدقيقة ١٢ )
- الهدف الخامس: الشوط الثاني: عمر محمد كمال ( الدقيقة ١٥ )
- الهدف السادس: الشوط الثاني: محمد أشرف ( الدقيقة ١٩ )
- الهدف السابع: الشوط الثاني: محمد أشرف ( الدقيقة ٢٠ )
بذلك يصبح منتخب مصر أول المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط، وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراته الأولي علي منتخب السعودية بنتيجة ٤/١ .
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