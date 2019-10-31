برلمانيون عن افتتاح السيسي لمصانع أبو رواش: الرئيس لا يكل ولا يمل ويعمل في جميع الاتجاهات

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 وفوق أكسيد الهيدروجين بالمقر الرئيسى لـ "شركة النصر للكيماويات الوسيطة" بأبي رواش بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يكل ولا يمل ويتحرك في جميع الاتجاهات، في تأمين مصر وتطوير البنية التحتية، والعشوائيات، وإنشاء مدن وطرق وأنفاق ومصانع جديدة وغيرها.









وأشار "البطيخي" في تصريح لـ"الفجر" إلى أن مصنع فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر، وسيساهم في تغطية احتياجات القطاع الطبي، من صناعة منسوجات وورق وفي العديد من الصناعات الدوائية، كما أنه سيوفر عمله صعبة لمصر، من خلال استغلال فائض الإنتاج للتصدير وتوفير العملات الأجنبية، لافتًا أن إنجازات الرئيس تسير بخطوات متوازية.









وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أتاح الفرصة للمواطن المصري للمشاركة في ملكية المصانع التابعة للقوات المسلحة، متابعًا: "في ناس لابسة نضاره سوده عايشين ينتقدوا بس في الدولة".













- السيسي يعي تماما أهمية الصناعة المحلية

ووجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد افتتاحه اليوم مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم "3" التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يسخر كل جهود وإمكانيات الدولة لكي تعود الصناعة المصرية إلى سابق مجدها، واستعادة بريقها من جديد.





وأوضحت الشبراوي، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي يعي تمامًا أهمية الصناعة المحلية في بناء الاقتصاد المصري، لذا يحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لها سواء عبر قرارات أو إجراءات أو حزمة من المشروعات أو من خلال تقديم الدعم اللازم.





وأضافت، أن مصنع الغازات الطبية هو ثالث مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، في مجال إنتاج الغازات الطبية والطبيعية، ويعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية وأهمها الأكسجين الطبيعي الذي يحتاجه المستشفيات.





وأكدت على أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بـ2000 متر مكعب في الساعة من الأكسجين، و١٩ متر مكعب في الساعة من النيتروجين، مشيرة إلى أن مصنع فوق أكسيد الهيدروجين والذي يعد الأول من نوعه في مصر، يستخدم في صناعات الورق والأدوية والمواد البترولية والعديد من الصناعات الغذائية، موضحة أن المصنع سيحقق الاكتفاء الذاتي وسيتم تصدير الباقي للخارج.









- السيسي فتح الباب أمام الشركات المستمثرة

فيما أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات.





وأشار النائب في بيان له إلى أن الرئيس فتح الباب امام الشركات المستثمرة للشراكات مع القوات المسلحة وأن يكون هناك فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات.





وقال" السيسي طالب بإعطاء فرصة أكبر للمصريين للمشاركة، وهذا يتفتح الباب امام انتعاشة اقتصادية واستثمارية كبيرة.









- السيسي يسخر جهود الدولة لتعود الصناعة لسابق مجدها

في هذا السياق، أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.









وأكد أبو العطا، في بيان مساء اليوم الخميس، أن هذا المشروع أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الدولة استطاعت فتح عدة مصانع في العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.





وتطرق رئيس حزب المصريين، لكلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح حينما قال أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش"، لافتا إلى أنها رسالة واضحة للأعداء والمشككين.









وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا في رسائله للمصريين حينما قال "لا تهتزوا أبدًا"، وأن الشعب المصري لديه وعي كاف، وللإعلام أيضا دور كبير جدا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي على قدر كبير من الوعي المطلوب لدولة بحجم مصر ويستحق منا كل التقدير والاحترام.









ودعا رئيس الحزب، المصريين للتوقف عند كلمة الرئيس حينما قال "هناك حرب إعلامية وحرب شائعات وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل يوم بعد يوم لدى المصريين"، لافتا إلى حروب الجيل الرابع والخامس على مصر تزداد من خلال الشائعات.







