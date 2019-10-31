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وزير الشباب والرياضة يلتقي باللجنة المنظمة لـ"أمم أفريقيا" تحت 23 سنة.. السبت المقبل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:38 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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يلتقي الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، السبت المقبل، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 .

سيناقش وزير الرياضة خلال الاجتماع كافة الموضوعات المتعلقة بتنظيم البطولة لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بحفلى الافتتاح والختام، وظهورهما بالصورة الحضارية التي تعكس المكانة والريادة المصرية الرياضية أفريقيًا وعالميًا.

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