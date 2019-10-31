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محيي إسماعيل في رسالة لمهرجان القاهرة السينمائي: "أنا متكرمتش ليه"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:39 م
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محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
هدى عبدالرازق
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قال الفنان محيي إسماعيل، إن لديه 20 عملًا فنيًا مصنفين من أبرز 100 عمل فني في السينما المصرية، موضحا أن من أبرز أعماله الفنية الأخوة الأعداء، والرصاصة لا تزال في جيبي، ومولد يا دنيا، وإعدام طالب ثانوي.

وأعرب "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، عن احترامه للمشاهد دائما، ولهذا اختار أعماله بدقه، ولم يخدش الحس الإنساني، معلقا: "كنت قاسي على نفسي في إختيار أعمالي".

وأضاف أنه لا يسعى للحصول على جائزة أو تكريم من أي مهرجان، موجها رسالة إلى القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "يوجد في مصر فنان عالمي اسمه محيي إسماعيل لماذا لا يكرم إلى الآن؟"، معلقا: "أدرك صعوبة تكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي، وأنا على قيد الحياة".
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