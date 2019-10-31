والي تهنىء العاملين بالتضامن بالحصول على جائزة التميز الحكومي لمكاتب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

في اتصال هاتفي من الولايات المتحدة اليوم، وجهت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، التهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة حصول الوزارة على جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لمكاتب التأهيل الاجتماعي للاشخاص ذوى الإعاقة وقد حصل على الجائزة ٣ مكاتب تابعة للوزارة، حيث حصل على المركز الأول مكتب التأهيل الاجتماعي بفارسكور بمحافظة دمياط وعلى المركز الثاني مكتب التأهيل الاجتماعي بالقصر بمحافظة البحر الأحمر وعلى المركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا بمحافظة دمياط أيضًا.





وقد حضرت الحفل نيابة عن الوزيرة الدكتورة نيفين القباج نائب الوزير للحماية الاجتماعية حيث قدمت التهنئة للعاملين بالمكاتب الفائزة ودعت العاملين بالوزارة إلى مزيد من العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بما يتسق مع التوجه الاصلاحي الذي تتبناه الدولة.





جاء هذا التكريم خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس لتوزيع جوائز التميز الحكومي، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رءيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والسيد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الامارات.





هذا وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تعزيز روح الإبتكار والإبداع وتشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والاقليمي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الاداري للدولة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بتكلفة أكثر جودة وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.



