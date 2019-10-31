قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدًا.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بإيقاف محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بحى بولاق الدكرور لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل مما يضطرها لقطع ضخ مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة الـ 11 مساء غدا الجمعة الموافق 1/11/2019 وحتى الساعة الـ 7 صباح السبت الموافق 2/11/2019، وذلك لإيقاف تدفقات شبكات إنحدار الصرف الصحي الخاصة بالمحطة.





وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (شارع الهرم بدءًا من ميدان نصر الدين وحتى المساحة – شارع الهرم وحتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث – ترعة عبدالعال " 1-2 " – كفرطهرمس)





وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).



