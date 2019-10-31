نقيب المأذونين يكشف حكم جعل العصمة في يد الزوجة (فيديو)





كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، حكم جعل العصمة في يد الزوجة، قائلًا: "من ناحية الدين فهي حلال شرعًا"، موضحًا أن الزوج يولي الزوجة الحق في تطليق نفسها منه متى تشاء وكيف تشاء حيث تقول: "أنا من زوجي طالق" ويتم الاتفاق في عقد الزواج على ذلك، مثل "التوكيل".وأشار "عامر"، خلال حواره مع برنامج "بداية حياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس، إلى أن الزوجة في هذه الحالة ليس لها الحق في أن ترجع نفسها بعد الطلاق، بل يكون الحق للرجل فقط في ذلك.وأوضح نقيب المأذونين، أن هناك طلاق بائن وطلاق رجعي، البائن يعني رجوع الزوج والزوجة مقابل عوض، ولا تحل له المرأة إلا بعقد ومهر جديد بإذنها ورضاها، أما الطلاق الرجعي له حق المراجة طالما في فترة العدة.