ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من ضرب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وخطف صفقة من صفقات العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من ضرب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وخطف صفقة من صفقات العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية تحركات من جانب إدارة الزمالك، من أجل إقناع حاتم جميل الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب فريق المنصورة ومنتخب مصر الشباب، بإرتداء قميص الفريق الأبيض خلال العام الجديد.

وشهدت الساعات الماضية تحركات من جانب إدارة الزمالك، من أجل إقناع حاتم جميل الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب فريق المنصورة ومنتخب مصر الشباب، بإرتداء قميص الفريق الأبيض خلال العام الجديد.

وتوصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق شبه نهائي مع شقيق اللاعب الأكبر من أجل اللعب بصفوف الزمالك، حيث شارك في مران فريق الشباب الأبيض، مساء أمس وتلقى عدة إشادات من طارق يحيي وجمال حمزة وأيمن عبدالعزيز، نجوم الفريق السابقين.

وتوصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق شبه نهائي مع شقيق اللاعب الأكبر من أجل اللعب بصفوف الزمالك، حيث شارك في مران فريق الشباب الأبيض، مساء أمس وتلقى عدة إشادات من طارق يحيي وجمال حمزة وأيمن عبدالعزيز، نجوم الفريق السابقين.

ويسعى النادي الأهلي، لتغير وجهة اللاعب وتحويلها إلى مقر النادي النادي بالجزيرة خاصة أن اللاعب مازال يمتلك من العمر 19 عامًا وهو ما يفيد الفريق مستقبلا، حيث كلف مجلس الإدارة تامر النحاس وكيل اللاعبين بالتواصل مع اللاعب وشقيقه لمعرفة المتطلبات الخاصة بموافقته على اللعب في الأهلي مستقبلا.

ويسعى النادي الأهلي، لتغير وجهة اللاعب وتحويلها إلى مقر النادي النادي بالجزيرة خاصة أن اللاعب مازال يمتلك من العمر 19 عامًا وهو ما يفيد الفريق مستقبلا، حيث كلف مجلس الإدارة تامر النحاس وكيل اللاعبين بالتواصل مع اللاعب وشقيقه لمعرفة المتطلبات الخاصة بموافقته على اللعب في الأهلي مستقبلا.

كما ينافس وادي دجلة ناديي الأهلي والزمالك، للحصول على خدمات مولر، في ظل الإمكانيات العالية التي يتمتع بها والمتوقع أن يكون أحد أبرز المواهب التي ستشهدها الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.







