Advertisements
Advertisements
Advertisements

,,كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر YouTube KSA HD بدون تقطيع الآن مجانا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:21 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر
Advertisements
مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق الهلال ضد فريق الفتح اليوم الخميس 31 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان GOAL KOORA ويسعى الهلال لتحقيق الثلاث نقاط خلال المباراة خاصة بعد الهزيمة في المباراة الماضية ضد فريق النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE.

كورة لايف وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين خاصة بعد خسارة الهلال في الجولة الماضية وأيضا تراجع نتائج الفتح في الفترة الأخيرة KOORA LIVE حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط من 8 مواجهات خاضها في الدوري السعودي هذا الموسم YALA SHOOOT PLUS، بينما يحل الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين GOAL KOORA.

جول كورة وستقام المباراة بين فريق الهلال وفريق الفتح في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة COOL KOORA، بينما سوف تقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام المباراة بين الهلال والفتح في الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب YALA KOORA، وتذاع جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم عبر قناة السعودية الرياضية على قمر النايل سات KOORA LIVE.

يلا شوت بلس ويدخل الهلال المباراة من أجل تحقيق الانتصار راغبا في عودة الدوري السعودي لخزائنه مرة أخرى بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح نادي النصر في اخر جولة له COOL KOORA، وأيضا يضع فريق الهلال تركيزه على نهائي بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد النجاح في الوصول إليه على حساب فريق السد القطري بالفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة في مجموع المباراتين YALA LIVE.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر مباراة الهلال والفتح بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال والفتح بث مباشر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الفتح ضد الهلال بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعة و 17 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. برشلونة يعثر على بديل سواريز

منذ 42 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

ksa stream ديربي جدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة السعودي

منذ ساعة و 15 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة القرن الحقيقية.. هل يفعل باريس سان جيرمان ويقهر ريال مدريد ؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرحب بعودة معروف يوسف

منذ ساعتين

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

pllus: بث مباشر مباراة الهلال وأبها كورة ستار KSA Sport يلا شوت الجديد yalla shoot الاسطورة مباراة الهلال ضد أبها gOaL

يلا شوت NOOW مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر KOORALIVE يلا شوت رابط ماتش الاتحاد والهلال بدون تقطيع ELHilal GOAL

يلا شوت plus now مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بث مباشر kora live كورة ستار i7sry تابع لايف ماتش ليفربول goal

يلا شوت KSA Youtube مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر كورة لايف Hilal دوري بلس DawrI Plus رابط ماتش الهلال live NQW

كورة لايف MATCH مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي YALLA KORA كورة ستار رابط الاهلي رابط اون سبورت FIL GOAL

KOOORA GOaL - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر AlHilal يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الهلال اليوم NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

02:35 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

04:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status