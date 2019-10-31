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عاجل.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:24 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر ولمدة 24 ساعة.

حيث أوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتي شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وكما تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد.

وبحسب البيان، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، وتعتدل حركة الملاحة على البحر المتوسط، بينما تضطرب على البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:
القاهرة: 20 27
الأسكندرية: 16 25
نخل: 13 23
شرم الشيخ: 23 29
الغردقة: 20 31
الفيوم: 19 28
العريش: 18 25

عاجل.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الجمعة 1 نوفمبر 2019
عاجل.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الجمعة 1 نوفمبر 2019
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