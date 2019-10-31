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"حسينا انه هيشتمها".. بنت القلب لـ مدحت صالح بعيون السوشيال ميديا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:22 م
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مدحت صالح
مدحت صالح
لمياء علي
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تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لأغنية الفنان مدحت صالح، الجديدة وهي بعنوان "بنت القلب"، والتي أثارت جدلًا واسعًا منذ الوهلة الأولى للإعلان عن اسمها.

وتكمن أسباب هذا الجدل في كلماتها المثيرة للانتباه، حيث تقول:

كلمات الأغنية 

آه يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق
آه يا بنت ستين قلب أبيض م الهدوء
أه يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري باحلم بيه
أنا نفسي افتح قلبك وادخل واقعد فيه
آه يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق
آه يا بنت ستين قلب أبيض من الهدوء
أه يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري باحلم بيه
أنا نفسي افتح قلبك وادخل واقعد فيه
شوفوا بنت الدايبه فى حلاوتها



ولذلك، سخر رواد التواصل الإجتماعي، من هذه الكلمات، وقال بعضهم أنها توحي وكأنه يسب حبيبته، حيث قالت إحداهن عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "والله يا استاذ مدحت انا مش شيفاك غير انك بتشتمها، ودني مش جايبه الكلمات غير انها شتيمه".

بينما علقت آخرى وقالت: انا سمعتها شتيمه اقسم بالله هو انت جاي تهزقنى يااستاذ مدحت.


تعليق الشاعر بهاء الدين محمد

فيما علق الشاعر بهاء الدين محمد على أغنية بنت القلب وهي من كلماته،  قائلًا: أغنية بنت القلب هزار المؤدبين.

تفاصيل عن أغنية بنت القلب

جدير بالذكر أن أغنية بنت القلب، من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان محمد النادي.
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الكلمات المفتاحية

مدحت صالح وكليبه الجديد مدحت صالح

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