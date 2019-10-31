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صفقة من العيار الثقيل.. برشلونة يعثر على بديل سواريز

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:19 م
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سواريز
سواريز
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دخل مهاجم جديد دائرة ترشيحات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات لتعويض الأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق.

مهاجم ليل على رادار برشلونة
وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


تعويض سواريز
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد ضم أوسيمين في الصيف القادم ليكون بديل سواريز الذي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.


مهاجميين آخرين على ردار برشلونة
وكشفت الصحيفة أن برشلونة يستهدف ثنائي هجومي أخر لضم أحدهم وهو لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.


ولكن ذكرت الصحيفة أن برشلونة اتجه إلى فيكتور أوسيمين لأنه لن يكلف النادي مبلغ ضخم مثل مبابي ومارتينيز.


الأندية التي ترغب في ضم أوسيمين
كما كشفت الصحيفة أن هناك منافسة شرسة تنتظر برشلونة لضم أوسيمين حيث يرغب العديد من الأندية في ضمه أبرزها نادي بايرن ميونخ الألماني.


مشاركات فيكتور أوسيمين مع نادي ليل
وقد شارك فيكتور أوسيمين في 14 مباراة حتى الآن مع نادي ليل خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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