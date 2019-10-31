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صفقة القرن الحقيقية.. هل يفعل باريس سان جيرمان ويقهر ريال مدريد ؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:15 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وجهته القادمة عقب انتهاء عقده مع الفريق في موسم 2022 القادم.

رونالدو يفاضل بين ناديين

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن رونالدو قد يعود إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرة أخرى في ظل اهتمام النادي بالتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قد لا يعود إلى اليونايتد في حالة استمر الفريق في تقديم العروض السيئة وعدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

رونالدو يفكر في باريس سان جيرمان

وأكدت الصحيفة أن رونالدو قد ينضم إلى نادي باريس سان جيرمان كخيار ثاني نظرا لأن اللاعب يريد اللعب لفريق قوي عقب رحيله عن يوفنتوس ليتمكن من المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 14 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق في بطولة الدوري.

 
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد رونالدو

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