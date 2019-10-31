وزير الرياضة يحقق حلم طفل من ذوى الهمم بصعود جبل موسى





جاء ذلك خلال معسكر "زهرة مخيمات الصيف" المقام بمدينه (دهب) بمحافظة جنوب سيناء والذى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة اللواء اسماعيل الفار بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء حيث تم تنظيم مهرجان لتسلق قمة جبل موسي وذلك بتواجد عدد 100مشارك ومشاركة.

فى اطار الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة فى خلق الفرص الابداعية للنشء والشباب وفى ضوء الاهتمام بذوى القدرات الخاصة باعتبارهم قوة فاعلة فى المجتمع وجه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوفير كافة الامكانيات لتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء تشهد صعود الطفل محمد أحمد علي من ذوى الهمم لجبل موسى ليصبح اول طفل مصري (متلازمة داون) يصعد أعلي قمة في مصر وهى قمة جبل موسي بسانت كاترين بمرافقة المغامر مازن حمزة.