Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الرياضة يحقق حلم طفل من ذوى الهمم بصعود جبل موسى

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements

فى اطار الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة فى خلق الفرص الابداعية للنشء والشباب وفى ضوء الاهتمام بذوى القدرات الخاصة باعتبارهم قوة فاعلة فى المجتمع وجه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوفير كافة الامكانيات لتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء تشهد صعود الطفل محمد أحمد علي من ذوى الهمم لجبل موسى ليصبح اول طفل مصري (متلازمة داون) يصعد أعلي قمة في مصر وهى قمة جبل موسي بسانت كاترين بمرافقة المغامر مازن حمزة.


جاء ذلك خلال معسكر "زهرة مخيمات الصيف" المقام بمدينه (دهب) بمحافظة جنوب سيناء والذى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة اللواء اسماعيل الفار بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء حيث تم تنظيم مهرجان لتسلق قمة جبل موسي وذلك بتواجد عدد 100مشارك ومشاركة.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يرحب بعودة معروف يوسف

منذ ساعتين

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

صفقة القرن الحقيقية.. هل يفعل باريس سان جيرمان ويقهر ريال مدريد ؟

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 13 ساعة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الفتح ضد الهلال بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. برشلونة يعثر على بديل سواريز

منذ ساعة الا ربع

ksa stream ديربي جدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة السعودي

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

02:35 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

04:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status