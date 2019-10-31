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محيي إسماعيل: لا تستخفوا بما أقدمه (فيديو)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:14 م
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محي إسماعيل
محي إسماعيل
هدى عبدالرازق
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قال الفنان محيي إسماعيل، إنه كافح بشكل غير عادي حتى يؤكد فنه، ولهذا فهو أصبح قدوة للشباب في كثير من المجالات، مضيفا أنه صنع تاريخه بمجهوده الشخصي.

وأشار "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الأخرين عليهم ألا يتعالوا أو يستخفوا بما قدم، مضيفا: "محدش يستخف بما قدمت وركزوا على أدواري أسوة بكل الفنانين"، معتبرا أنه يتعرض لحالة من التعتيم الإعلامي هو غير مسئول عنها.

وأضاف أن الجيل الجديد من الشباب يعرفه بفيلم "محدش سامع حاجة"، منوها بأن الشباب كانوا يريدون أن يروه مع نجوم من جيلهم مثل رامز جلال، موضحا أنه عمل مع عمالقة الفن، معربا عن رفضه لأي محاولات لإظهار عمله، معلقا: "مش طريقتي".
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