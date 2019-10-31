«كول كورة NOW دوري بلس»: مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر LIVE KSA هدف الهلال I7SRY رابط ماتش الفتح ضد الهلال اليوم

يلا شوت الهلال يلا شوت، Kora live الهلال ضد الفتح بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، حيث يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره الفتح، مساء يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





مشاهدة مباراة الهلال نظيره الفتح بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الهلال يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، حيث يسعى الهلال لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم، واحتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مباراة، وهزم في مباراة آخرى أمام النصر بهدفين مقابل هدف هدف سجلهما هداف النصر الأول عبد الرزاق حمدالله، فيما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو، هدف الزعيم في شباك النصر،في الجولة الماضية.





يلا شوت الهلال بث مباشر

بث مباشر الهلال يلا شوت، Kora live الهلال نظيره الفتح بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا Extra live، فيما يعاني الفتح من سوء النتائج، وسقوطه في آخر مواجهاته أمام فريق الفيحاء؛ بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتواجد الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، حصدهم من 8 مواجهات، فاز في مباراة وتعادل مباراة مثلها، وهزم في 6 مواجهات.





موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي:-





يلا شوت الهلال ضد الفتح بث مباشر

بث مباشر الهلال يلا شوت، Kora live الهلال والفتح بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الفتح على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

بث مباشر مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي:-





تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال ضد الفتح، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي.





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