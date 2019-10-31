«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاتحاد ضد الاهلي لايف HD اليوم NOW

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موعد مباراة الاهلي والاتحاد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري السعودي

القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فهد العتيبي وعبد الله الحربي

الساعة : 6:50 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:50 مساء بتوقيت السعودية