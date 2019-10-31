مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإتحاد بث مباشر al ahli vs ittihad live stream مجانا الآن بدون تقطيع

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سقط الأهلي أمام الحزم بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وبهذه النتيجة، يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 14 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع النصر الذي يحتل المركز الخامس حتى الآن فمنذ انطلاقة الموسم تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى خسارتين.





وعلى الجانب الآخر، تلقى الاتحاد الخسارة الأولى له في الدوري أمام فريق أبها بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الثامنة ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط فحتى الآن خاضوا 8 مباريات تمكنوا من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط وخسروا في خمس مباريات.





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