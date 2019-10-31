كورة لايف MATCH Al Hilal مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح بث مباشر Saudi Arabia يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال في الدوري

يقدم موقع الفجر الرياضي، خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح، المقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي kora live .





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موعد مباراة الهلال والفتح اليوم kora live

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والفتح اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات العربين المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم koraonline

وتذاع مباراة الهلال والفتح على قناة Ksa sports HD 2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

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