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كورة لايف KSA SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر «قناة مفتوحة» يوتيوب ماتش الاهلي والاتحاد الآن NOW

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:20 م
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مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد
مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد
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يقدم للكم الفجر الرياضي بث مباشر وحي لمباراة أهلي جدة ضد اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، عبر رابط كورة حصري KORA 7ASRY، بديربي جدة للدوري السعودي.

alahli vs itthad
ويحل اتحاد جدة ضيفا على الأهلي، في مباراة صعبة على الطرفين والتي يستضيفها ملعب الملك عبدالله بالجوهرة المشعة، كورة أونلاين اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، عبر رابط KORA ONLINE، ضمن مباريات الجولة البتاسعة لدوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد alahli vs itthad بدوري المحترفين السعودي
يقام لقاء الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعه السابعه إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة والتاسعه إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة alahli vs itthad بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان
دوري بلس حيث تقام مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري على ملعب الملك عبد الله بالجوهرة المشعة، وتذاع عبر مجموعة قنوات السعودية سبورت KSA SPORT 1 الناقل الحصري لمباريات وبطولات الدوري السعودي، DAWRI PLUS مباراة الأهلي واتحاد جدة في ديربي الرياض.

يلاشووت YALLA SHOOT، كورة ستار KORA STAR، الأهلي ضد الاتحاد بالدوري السعودي، كورة حصري KORA 7ASRY ورابط متعدد لمباراة الديربي دوري بلس DAWRI PLUS، تابع مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد عبر قناة يوتيوب YOUTUBE بصفحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كورة بلس KORA PLUS، شاهد حصريا الاتحاد ضيفا ثقيلا على الأهلي، يلاكورة YALLA KORA، ويستضيف ملعب الملك عبدالله بالجوهرة المشعة مباراة من العيار الثقيل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري السعودي
كورة جول ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات،بينما الاتحاد يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، شاهد المباراة، KORA GOAL شاهد مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة بديربي الرياض.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة في بث حي ومباشر بموقع الفجر الرياضي بدون تقطيع عبر رابط كورة لايف KORA LIVE بدون إعلانات للدوري السعودي.

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