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إميليا كلارك تكشف عن هوية صاحب الخطأ القاتل بأحد مشاهد "Game of Thrones"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:17 م
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إميليا كلارك
إميليا كلارك
فتحي خلاف
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كشفت النجمة إميليا كلارك - التي لعبت دور ملكة التنين في سلسلة الأفلام الخيالية لشبكة HBO الخيالية "Game of Thrones" - عن هوية من كان يشرب قهوة "ستاربكس" على إحدى طاولات قلعة "وينترفيل"،


 خلال مشهد محوري في الموسم الأخير من الدراما الملحمية، رغم أن أحداث المسلسل تدور في زمنٍ قديم.
ظهرت كلارك في برنامج "The Tonight Show with Jimmy Fallon" مساء الأربعاء وقالت إنها اكتشفت الجاني الحقيقي بالصدفة خلال فاعليات حفل توزيع جوائز (Emmy Award) مؤخرًا.

تقول " فوجئت بالممثل كونليث هيل Conleth Hill، الذي جسد شخصية فيرسي، يجلس بجواري ويسحبني جانبًا قائلًا: على أن أخبرك بشيء أن فنجان القهوة كان لي! وتابعت قائلة " آسفة، عزيزي، لم أكن أريد أن أقول أي شيء".

الجدير بالذكر أن المسلسل الشهير كان قد تعرض لانتقادات كبيرة آنذاك، بسبب الخطأ الذي لم يتوقعه الكثيرون من القائمين على العمل، وكان السؤال؛ كيف يظهر كوبٌ عصريٌ من القهوة الجاهزة بمأدبة مُعدة للاحتفال بانتصار تحالف الجيوش على جيش الموتى، وسط كؤوس النبيذ المعدنية.

لم يكن "الكوب" أولى سقطات العمل ذو الشهرة الواسعة؛ ففي الموسم الثالث، انتهت حلقة «مشية العقاب» بأغنية روك بعيدة تمام البُعد عن السياق. وهذه اللمسة العصرية في عالم المسلسل الخيالي بالتأكيد مسليةً بقدر ما هي مربكة. وقد جذبت بالفعل جمهور تويتر الذي راح يسخر من اللقطة.
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