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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 31-10-2019 في دوري محمد بن سلمان الاهلي ضد الاتحاد dawriplus

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:14 م
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بوابة الفجر
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YALLA SHOOT يستضيف ملعب الملك عبدالله بالسعوديه مباىاة قوية عندما يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدورى السعودى للمحترفين، في مباراة ستجمع الفريقين يسعوا من خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية لتجسين مراكزهم ببطولة الدوري السعودي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والاتحاد YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين
يقام لقاء الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعه السابعه إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات والسادسه إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جده بالدوري السعودي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT، مباراة الأهلي والاتجاد، كورة لايف.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين
يقام لقاء الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعه السابعه إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات والسادسه إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش،وسيذاع اللقاء عبر قناة السعوديه الرياضيه 1، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جده بالدوري السعودي YALLA SHOOT.

يحتل فريق الاهلي المركز الرابع بالدوري السعودي برصيد 14 نقطة، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد، KOORA ONLINE، بينما الاتحاد يحتل المرتبة الحادية عشر برصيد 9 نقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين KOORA GOAL.

يستضيف ملعب الملك عبدالله مباراة قوية بين الأهلي والاتجاد، كورة لايف، شاهد البث المباشر لمباراة ديربي الرياض، KOORA LIVE، مباراة قوية يسعي الفريقين للفوز خلال مباريات الجولة التاسعه، ويسعي الأهلي لمزاحمة أصحاب المراكز الأولي، كورة لايف، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة YALLA SHOOT.

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