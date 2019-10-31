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وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:13 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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افتتح عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، نيابة عن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وطارق كامل منسق القطاع الثقافي بسفارة الهند بالقاهرة، فعاليات مسابقة لمحات من الهند والتى تقام للعام الخامس والعشرين على التوالي.


وأكد 'سلامة' فى كلمته التى القاها فى افتتاح المسابقة التى اقيمت بمدارس زوسر برنسز بإدارة شرق شبرا الخيمة،بحضور الدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية ووافي الشرقاوى موجه عام التربية الفنية بالمديرية وسعيد ندا مدير عام ادارة شرق شبرا وهالة عاشور وكيل الإدارة ويحيي الدسوقى مدير الشئون التنفيذية بالأدارة وخليفة عطية رئيس مجلس ادارة مدارس زوسر برنسز ومحمد السويفي مستشار التربية الفنية للمدارس،على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والهندى وبين الحضارتين الضاربتين فى عمق التاريخ.

وقال خلال الاحتفالية المصرية الهندية التى شارك فيها 800 طالب من 12 إدارة تعليمية ان تبادل الثقافات يساعد على تطوير العقول واثراء الفكر ويساهم فى نقل الصورة الحقيقية لمصر الى المجتمع الهندى.

ومن جانبه قال طارق كمال منسق القطاع الثقافي بسفارة الهند، ان المسابقة تقام للسنة ال 25 على التوالى وتنظمها السفارة الهندية برعاية السفير الهندى بالقاهرة راهوال كواليشيرايث والمستشار الثقافي الهندى بالقاهرة لياقت علي ويشارك فيها قرابة ال 800 طالب من محافظات القليوبية وسيتم تجميع الأعمال من كل المحافظات وتحكينها من خلال لجنة مشكلة من كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والمستشار الثقافى الهندى وسيتم منح 15 جائزة بمختلف المراحل التعليمية وتكريم الطلاب فى 4 حفلات تقام فى 4 محافظات.

وقام عاطف سلامة والدكتور اشرف سرج وسعيد ندا وممثل السفارة الهندية بعمل جولة لمتابعة اداء الطلاب خلال المسابقة التى استمرت على مدار 3 ساعات قدم فيها الطلاب سلسلة من الاعمال الفنية التى عبرت عن نبوغهم الفنى وابداعهم وتفوقهم فى المسابقة.

وشهدت المسابقة احتفالية فنية وعروضا ابداعية اشرف عليها خلفية عطية مدير عام مجموعة مدارس زوسر الخاصة وراوية عطية مدير المدرسة وهشام عبده وكيل المدرسة وسارة الحسيني منسق المدرسة قدم فيها الطلاب عددا من الاغانى الوطنية التى تفاعل معها الحضور.

وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
وكيل تعليم القليوبية ومنسق القطاع الثقافي بسفارة الهند يفتتحان مسابقة لمحات من الهند (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظة الدقهلية لحمات من الهند

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