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star كورة لايف Al AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر Saudi Arabia يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاهلي في الدوريHD

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:10 م
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بوابة الفجر
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في واحدة من المواجهات الكبرى في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020، تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي مدينة جدة مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وخلال هذا التقرير من موقع الخبر الجديد، نقدم لكم طريقة مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.


 
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي
من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في بطولة الدوري السعودي، سيكون عليكم متابعة قناة السعودية الرياضية KSA SPORT، والتي تحظى بشرف مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020، ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي والاتحاد منقولة رفقة إستوديو تحليلي مميز


موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي 2019
يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد مساء اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري وتحديدًا عند الساعة السادسة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة و50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة و50 دقيقة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بحضور نحو 60 ألف مشجع منقسمين بين مشجعي الراقي ومشجعي العميد.


ويذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الحادي عشر في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 9 نقاط، في حين يحتل نادي أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة نادي الهلال السعودي برضيد 19 نقطة.

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