«رابط السعودية الرياضية YOUTUBE» مشاهدة مباراة الهلال والفتح goalarab يلا شووت بث مباشر يوتيوب كورة لايف الهلال اليوم YA

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حافظ الهلال على تصدره لجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان على الرغم من خسارته الأخيرة أمام النصر بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده إلى النقطة 19 وبفارق 4 نقاط كاملة عن الشباب والوحدة أقرب مُنافسيه برصيد 15 نقطة، في حين يحتل الأهلي والنصر المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 14نقطة.

وفاز الهلال حتى الآن في 6 مباريات من الثماني مباريات التي خاضها في الدوري وتعادل فى مباراة وخسروا على يد النصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.





وعلى الجانب الأخر، يقدم فريق الفتح نتائج سلبية منذ بداية الموسم وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء وخسروا تلك المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. يحتل الفتح المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط خلف العدالة صاحب المركز الرابع عشر حاليًا بسبع نقاط، فمنذ بداية الموسم خاض الفتح 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر ست مباريات.





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