الكونغرس يوافق علي تمويل الجناح الأمريكي في معرض إكسبو 2020 دبي

وافق الكونغرس الأمريكي على خطط لتمويل الجناح الأمريكي في معرض إكسبو 2020 في دبي وأرسل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة عليه قبل أن يذهب إلى الرئيس الأمريكي ترامب، وفقًا للوثائق الحكومية.

وبموجب النص الكامل لمشروع القانون المنشور على موقع الكونغرس الإلكتروني، يوافق مشروع القانون على أن وزارة الخارجية الأمريكية توفر الأموال في عامي 2020 و 2021 "على أساس مطابقة التكلفة، إلى اقصي حد ممكن عملياً، من مصادر أخرى حكومة غير الولايات المتحدة.

كما يحدد مشروع القانون أيضًا الالتزامات المختلفة والتحليلات والتقديرات التي يجب الوفاء بها قبل الحدث وأثناءه، بالإضافة إلى تقرير نهائي يتم تقديمه بعد أقل من 180 يومًا من افتتاح الجناح الأمريكي. سيشمل ذلك عدد الشركات الأمريكية التي شاركت ومبلغ التمويل الذي تم استلامه.

حاليًا، يُمنع قانونًا وزارة الخارجية الأمريكية والكيانات الحكومية الأخرى من توفير التمويل للنفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية المرتبطة بالأجنحة أو المعارض الأمريكية في المعارض العالمية.

ومع ذلك ، فقد طلب منظمو البيت الأبيض والجناح الأمريكي من المشرعين الأمريكيين التنازل عن تلك اللوائح وتوفير تمويل طارئ لحدث 2020.

وقال عضو الكونغرس دين فيليبس من مينيسوتا متحدثًا تأييدًا لمشروع القانون "على مدى أجيال، أظهرت الولايات المتحدة قيادتنا وابتكاراتنا وتقدمنا ​​الصناعي من خلال عروض رائعة تسمى أجنحة في المعارض العالمية في جميع أنحاء العالم".

كما أضاف فيليبس أن الولايات المتحدة هي الدولة السبع الكبرى التي تعتمد على التبرعات الخاصة لضمان وجودها في المعارض العالمية والوحيدة التي تعتمد على التمويل الخاص لجناح المعارض.

وتابع "على مدى 6 أشهر، ستظهر الولايات المتحدة قيمنا والتزامنا بسيادة القانون، وبدون حضور الولايات المتحدة في منتديات دولية مهمة مثل المعرض العالمي، فإننا نجازف بالخسارة أمام بلدان مثل الصين روسيا".

حتى الآن، لم يتم إجراء أي عمل في الجناح الأمريكي، حيث قال المنظمون إنهم يريدون تمويل المشروع بالكامل أولاً.

في مقابلة مع أرابيان بيزنس، قال ستيفن مكارثي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أليم" الدولية للإدارة وهي شركة أمريكية اختارتها وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها "شريك التنفيذ" في الجناح، لم يفت الأوان بعد "لإنجاز هذا العمل".