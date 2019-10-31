عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط كورة اون لاين بث مباشر الهلال ضد الفتح بث مباشر رابط ماتش AlNassr يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال اليوم Dawri Plus

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:05 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
Advertisements
KOORA STAR ينتظر عشلق كرة القدم العربية وخاصة السعودية مباراة هامة للزعيم الهلال عندكا يحل ضيف ثقيل علي فريق الفتح اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الأقوي عربيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الهلال والفتح YALLA SHOOT.

يلا شووت مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي للمحترفين yalla shoot الهلال يحل ضيف قوي علي الفتح من أجل الإستمرار في صدارة الدوري كورة لايف في مباراة صعبة علي الفتح شووت kora live شاهد مباراة الهلال والفتح بث الاسطورة في مباراة قوية، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال والفتح live7hd .

KOORA ONLINE موعد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي
YALLA SHOOT يقام لقاء الهلال والفتح بالدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعه السابعه إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات والسادسه إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT، مباراة الهلال والفتح، كورة لايف.

KOORA GOAL القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي
KOORA 7ASRY يقام لقاء الهلال والفتح بالدوري السعودي في تمام الساعه السابعه إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات والسادسه إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش،وسيذاع اللقاء عبر قناة السعوديه الرياضيه 2 Ksa Sport HD 2 ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي YALLA SHOOT، شاهد مباراة الهلال والفتح بث الاسطورة live7hd.

KOORA STAR ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة وينفرد بجدول الدوري، بينما الفتح في المركز الخانس عشر برصيد 4 نقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي للمحترفين KOORA GOAL.


Advertisements

أخبار تهمك

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر مجانًا KSA HD

منذ 41 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

فرجاني ساسي يغيب عن مران الزمالك .. تعرف على السبب

منذ حوالي 3 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تقارير.. فالفيردي يعلن الراحلين عن برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

02:35 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

03:41 م

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

05:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status