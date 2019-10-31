مصرع وإصابة ٦ أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات وتوك توك بالغربية (صور)

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات وتوك توك بطريق "كفر ششتا – العجيزية"، بالغربية، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين والضحايا إلى طوارئ مستشفى زفتى العام لإسعافهم.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين 3 سيارات ملاكي وتوك توك بطريق ششتا – العجيزية في زفتى.





كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال لمكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى طوارئ مستشفى زفتى لإسعافهم وجار رفع أثار الحادث من الطريق.



