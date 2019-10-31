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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت KSA AlHilal رابط مباشر متعدد AlHilal Saudi

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:03 م
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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بث مباشر مباراة الهلال والفتح، كوورة ستار مباراة الهلال والفتح، يلا شوووت بث مباشر مباراة الهلال والفتح، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، نظيرة الفتح بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، عندما، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة.
موعد مباراة الهلال والفتح اليوم
تقام مباراة الهلال والفتح اليوم الخميس في تمام الساعة 06:50 بتوقيت القاهرة و07:50 بتوقيت الرياض.
يدخل الهلال مباراة اليوم و هو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة حيث خاض 8 مباريات فاز في 6 مباريات و خسر في مباراة و تعادل في مثلها ، بينما يقع الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط بعد أن خاض 8 مباريات فاز في مباراة و تعادل في مثلها و خسر 6 مباريات.
ومن المتوقع أن يبدأ رازفان لوشيسكو المدير الفني الروماني لنادي الهلال، بنفس الطريقة التي يخوض بها الفريق مبارياته في الدوري، ففي حراسة المرمى سيتواجد عبدالله المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، جانج هيون، البليهي والشهراني، وسيدفع بكويلار كارلوس إدواردو في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء صالح الشهري.
حراسة المرمي: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سووا - محمد البريك
خط الوسط: جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو
حط الوسط الهجومي أندري كاريلو - سيباستيان جيوفينكو - سلمان الفرج
رأس الحربة: صالح الشهري
سيواصل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفتح السعودي ، الاعتماد على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الدوري السعودي، وسيدفع بعلي لاجامي وأندري بيننو فى مركز قلب الدفاع، و بميتشيل تي فريدي في مركز الهجوم،
حراسة المرمي: ماكسيم كوفال
خط الدفاع : توفيق بوحميد - علي لاجامي - أندري بيننو - ماتياس أجويرجاراي
خط الوسط: مروان سعدان - علي أحمد الزقعان
خط الوسط الهجومي: جوستاف ويخايم - محمد الفهد - ميشال جانوتا
رأس الحربة: ميتشيل تي فريدي
القناة الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي
تذاع مباراة الهلال والفتح على قناة Ksa sports HD 2 ضمن منافسات الدوري السعودي.


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