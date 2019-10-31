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التشكيل الرسمي لاتحاد جدة ضد الأهلي.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي بث مباشر مجانًا الآن

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:03 م
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فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
أميرة فطيم
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أعلن المدرب الوطني محمد العبدلي المدير الفني المؤقت للفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الأهلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم الخميس، وتنطلق مباراة الأهلي مع ضيفه الاتحاد، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.


وفيما يلي تشكيل فريق الاتحاد في مواجهة الأهلي:-


حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: دا كوستا - حمدان الشهراني - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبد الله المالكي - خالد السميري

خط الهجوم: إيمليانو فيشيو - رومارينيو - بيرجوفيتش


يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خيبات الجولة الماضية، حيث تلقى الأهلي
بقيادة السويسري كريستيان جروس هزيمة قاسية في أخر مواجهة له أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، فيما خسر الاتحاد بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، أمام فريق أبها بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب دوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة حصدهم من 8 مباريات، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في إثنتين، والخسارة في مثلهما، فيما يتواجد فريق الاتحاد في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 3 مباريات، وهزم في 5 آخرين.
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الكلمات المفتاحية

الدوري السعودي الاتحاد الأهلي

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