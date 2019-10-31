الزمالك يرحب بعودة معروف يوسف







وكان الزمالك وافق على إعارة معروف يوسف قبل انطلاق الموسم الجاري إلى صفوف المقاولون العرب لمدة موسم واحد، ولعب معروف خلال الموسم الماضي مع الشرطة العراقي معاراً من الزمالك، ونجح في التتويج مع فريقه بلقب الدوري المحلي.





حذر مسئولو نادي الزمالك لاعبيهم من السهر خلال فترة الراحة وضرورة الإلتزام بالبرنامج اليومي لهم بشكل طبيعي لعدم تأثرهم سلبيًا .





كما شدد مسئولو النادي على اللاعبين بعدم زيادة أوزانهم حتى يكونوا في فورمة وتركيز كامل مع بداية التدريبات والاستعداد لإستئناف بطولة الدوري وحتى لا يستغرق الجهاز الفني وقتًا طويلًا في تجهيزهم.





واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.





وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.





ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري





وجاءت القرعة كالآتي:



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك



المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى



المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.





ويعاني الزمالك خلال الوقت الراهن من أزمة في وسط الملعب بسبب تعرض محمود عبدالعزيز مؤخراً لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك غياب محمد حسن منذ فترة طويلة بسبب خضوعه لعملية في غضروف الركبة.

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن قرارهم بشأن النيجيري معروف يوسف وعودته إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.وسبق وقدم اللاعب النيجيري مستويات مميزة مع الزمالك ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات عالية وتوظيفه في أكثر من مكان.وانتقل معروف مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي المقاولون العرب لمدة موسم واحد.وأكد أمير أن الزمالك يفكر بشكل جدي في إعادة اللاعب النيجيري لثقتهم في قدراته والاستفادة من خدماته.