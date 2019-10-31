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تعليم الفيوم: 500 طالب مشارك بمسابقة لمحات من الهند
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:00 م
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ريهام على
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انطلقت فعاليات المسابقة الدولية لمحات من الهند، بمشاركة طلاب من جميع المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى محافظة الفيوم.
وقدم الطلاب المشاركين العديد من اللوحات والرسومات الفنية التى تعبر عن دولة الهند، وسيتم تقييم الأعمال المقدمة لتحديد الطلاب الفائزين في المسابقة.
وأشاد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجية عام التربية الفنية، وممثل سفارة الهند بالقاهرة بالجهد المتميز المبذول في العمل من تنظيم للمسابقة بمدرسة الثانوية بنات بالفيوم، ومستوى الأعمال الفنية المقدمة من الطلاب.
وقدم الطلاب المشاركين العديد من اللوحات والرسومات الفنية التى تعبر عن دولة الهند، وسيتم تقييم الأعمال المقدمة لتحديد الطلاب الفائزين في المسابقة.
وأشاد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجية عام التربية الفنية، وممثل سفارة الهند بالقاهرة بالجهد المتميز المبذول في العمل من تنظيم للمسابقة بمدرسة الثانوية بنات بالفيوم، ومستوى الأعمال الفنية المقدمة من الطلاب.
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