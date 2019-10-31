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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 31/10/2019
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 31/10/2019.
إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع وأخر جلسات شهر أكتوبر علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2).
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن سعر وحد اسكان ذوى الاحتياجات الخاصة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه.
أكد محمد معيط وزير المالية، على أهمية التحول الرقمي فى تطوير القدرات المؤسسية بأفريقيا من خلال الارتقاء بمنظومة عمل المحاسبين والمراجعين، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة.
كد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية والترفيه وحسب؛ لكنها أصبحت صناعة جادة وهامة ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات في دول كبرى.
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، وعرضت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري نبذة تاريخية عن مسابقة المتميزون.
كشف الدكتور خالد عاطف رئيس مجلس ادارة شركة استرازينيكا مصر و شمال افريقيا، إن شركته ضخت استثمارات في السوق المصري تقدر بحوالي 500 مليون جنيه في تأسيس الشركة والمصنع الخاص بإنتاج الأدوية.
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