نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 31/10/2019

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن سعر وحد اسكان ذوى الاحتياجات الخاصة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه.

أكد محمد معيط وزير المالية، على أهمية التحول الرقمي فى تطوير القدرات المؤسسية بأفريقيا من خلال الارتقاء بمنظومة عمل المحاسبين والمراجعين، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة.





كد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية والترفيه وحسب؛ لكنها أصبحت صناعة جادة وهامة ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات في دول كبرى.





أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، وعرضت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري نبذة تاريخية عن مسابقة المتميزون.



