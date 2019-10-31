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5 مباريات مرتقبة لباريس سان جيرمان في نوفمبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:47 م
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد الصو
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يتطلع عشاق الدوري الفرنسي لمشاهدة مباريات باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي في شهر نوفمبر، حيث يتطلع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في البطولة في المواسم الماضية.

5 مباريات مرتقبة لباريس سان جيرمان في نوفمبر

يحتل باريس سان جيرمان حاليًا المركز الأول في جدول الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 9 مباريات وخسر مبارتين ولم يتعادل في أي مباراة. سجل باريس سان جيرمان 25 هدف في الدوري هذا الموسم حتى الآن ومني مرماه ب 5 أهداف.

يعتبر الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من أبرز نجوم الفريق. كما أنه هناك صراع بين كبار أندية أوروبا على هذين النجمين، حيث كان يتنافس كلا من ريال مدريد وغريمه برشلونة للفوز بخدمات البرازيلي نيمار في الصيف الماضي؛ كما تشير العديد من التقارير إلى اقتراب رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

يقود الألماني توماس توخيل باريس سان جيرمان بالقائمة التالية :-

حراسة المرمى : أريولا وبولكا
خط الدفاع : تياجو سيلفا وكيمبمبي وكيرير وماركينوس ومونيير وخوان برنات وكورزاوا وديالو وباكر وداجبا ونوسوكي وزاجري وكواسي
خط الوسط : فيراتي وبارديس وانخل دي ماريا وبابلو سارابيا وجيويو وأندير هيريرا ودراكسلر
خط الهجوم : كيليان مبابي وكافاني ونيمار دا سيلفا وخيسي وتشوبو موتينج

ويرصد الفجر الرياضي مباريات باريس سان جيرمان في شهر نوفمبر ..

* الدوري :
- الجمعه 1 نوفمبر 2019 : ديجون وباريس سان جيرمان الساعة العاشرة إلا ربع مساء
- السبت 9 نوفمبر 2019 : ستاد بريست وباريس سان جيرمان الساعة السادسة والنصف مساءً
- السبت 23 نوفمبر 2019 : باريس سان جيرمان وليل
- السبت 30 نوفمبر 2019 : موناكو وباريس سان جيرمان

* دوري أبطال أوروبا :
يقع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة كلا من ريال مدريد وكلوب بروج وجالاطا سراي. يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

- الأربعاء 6 نوفمبر 2019 : باريس سان جيرمان وكلوب بروج البلجيكي الساعة العاشرة مساء

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مباريات رياضة باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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