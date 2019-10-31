يلا شووت Dawri Plus مشاهدة الهلال ضد الفتح بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ksa sport جوال I7SRY رابط ماتش الهلال لايف HD

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الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:42 م
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بوابة الفجر
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يحل فريق الهلال السعودي ضيفاً على الفتح، ضمن منافسات الجولة 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يطمح فريق الهلال في خطف نقاط مباراة الفتح، للابتعاد بصدارة الدوري، حيث يحتل المقدمة برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب الوصيف بـ15 نقطة.

ويسعى الهلال إلى مصالحة جماهيره أمام الفتح، بعدما خسر 1-2 أمام النصر بالجولة الماضية، وفقد 3 نقاط غالية في مشوار المسابقة.

كما خسر على ملعبه أمام السد 2-4، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكن فوزه خارج ملعبه ذهاباً 4-1 صعد به إلى النهائي.

ومن المتوقع، غياب الفرنسي بافيتمبي غوميز عن مباراة الفتح، بعد حصوله على راحة لمدة 3 أيام، عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة أمام النصر بالجولة الماضية.
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