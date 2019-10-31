شاهد.. مشاجرة بـ"الأسلحة البيضاء" بين طالبتين في إمبابة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو لطالبتين يتشاجران داخل إحدى المدارس بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.



وعلق أحد رواد الفيسبوك، بأن المشاجرة وقعت بين عدد من الطالبات داخل مدرسة الباحثة بمنطقة إمبابة، وكان سببها مشاجرة طالبتين داخل المدرسة، تدخل على إثرها أهليتهن، وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من طالبات المدرسة وأهليتهن.



ورد آخر: "وتيجي تخطبها أبوها يقولك بتكمل تعليمها"، ودعا غيره: "هما دول أمهات المستقبل هما والبنات اللي على التوك شو عليه العوض زمن غريب ربنا يخرجنا منها على خير".