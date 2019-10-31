اليوم بـ'مصر النهاردة'.. افتتاح الرئيس السيسي لمصنعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لمصنع الغازات الطبية والصناعية، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.





وتقدم الحلقة رؤية تحليلية للرسائل التي وجهها الرئيس اليوم للمصريين، ونستضيف الفقرة، الدكتور عبدالعال عطية خبير الثروة المعدنية، الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة.





كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، دور مؤسسات الدولة في إبراز الحقائق والتصدي لشائعات، وتستضيف الفقرة عصام شيحة المحامي بالنقض، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.



